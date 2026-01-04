Снежная буря оставила без света 72 населенных пункта Волгоградской области





Обрушившаяся на Волгоградскую область снежная буря оставила без света жителей 72 населенных пунктов. Последствия непогоды в регионе устраняет 31 аварийная бригада электросетей.

- Из-за неблагоприятных погодных условий частичное отключение электроэнергии произошло в 19 муниципальных образованиях Волгоградской области. В зону отключений попали 72 населенных пункта, - уточнили в региональном главке МЧС России.

Сотрудники МЧС советуют оставшимся без света волгоградцам отключить из розеток все электроприборы, а также сделать запас холодной воды.

Снежная буря налетела на Волгоградскую область сегодня ночью. Одними из первых о нанесенном ею уроне сообщили жители Михайловского и Новоаннинского районов.

Фото из архива V102.ru