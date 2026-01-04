Северо-запад Волгоградской области и Заволжье пострадали от снежной бури





Энергетики на утро 4 января сообщили масштабах ЧС в Волгоградской области в связи с обрушившейся на регион снежной бурей. По данным, филиала РоссетиЮг – Волгоградэнерго, в списке пострадавших – северо-западные районы и Заволжье.

По сообщению специалистов, в обесточенных на утро населенных пунктах в ночь наблюдались порывы ветра до 25 м/с, мокрый снег. Осадки привели к отложениям на проводах и локальным нарушениям электроснабжения.

– В настоящее время специалисты проводят осмотры энергооборудования и ведут восстановительные работы. В ликвидации последствий непогоды задействованы 19 бригад «Волгоградэнерго» в составе 44 человек и 19 единиц специальной техники, – говорится в официальном сообщении энергетиков.

Для электроснабжения социального значимых объектов в пострадавших населенных пунктах задействовано 6 резервных передвижных источников электроснабжения суммарной мощностью 127 кВт. Потребители обеспечиваются по резервным схемам электроснабжения.

Сообщения жителей Волгоградской области специалисты принимают по номерам 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильных устройств.