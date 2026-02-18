Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Россияне потратили в морозы на бани и сауны более 220 млн рублей

Суровые январские морозы в большинстве российских регионов привели к всплеску спроса на бани и сауны. По данным аналитического сервиса «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ), в первый месяц этого года россияне сходили в баню около 100 тысяч раз, потратив свыше 220 млн рублей. В среднем по стране число банных чеков выросло в 1,2 раза.

На фоне суровых климатических условий некоторые регионы демонстрирует кратный рост чеков на услуги банщиков. Чем сильнее были морозы, тем активнее россияне искали тепла в парилках. Яркий пример органического спроса демонстрирует Республика Татарстан. Здесь число чеков выросло на 60%, причем на отдельных точках посещаемость увеличилась кратно до 12 раз.

В Новосибирской области спрос на бани вырос в 1,6 раза, а на некоторых объектах поток клиентов увеличился втрое. Общее число чеков достигло 1,8 тысячи.

Рост посещаемости парных на фоне крещенских морозов отмечен и в столице: в январе москвичи сходили в баню не менее 15 тысяч раз (на 80% больше, чем в январе 2025 года). В центральной части России аномальные морозы были наиболее устойчивыми, что сказалось на доходах банщиков. В Липецкой области спрос на их услуги вырос на 46%, в Тверской области — на 33% (здесь столбики термометров на 7–12 градусов отклонялись от нормы).

- Текущая аналитика фиксирует не только рост спроса на услуги бань и саун в ответ на экстремальные погодные условия, но и развитие самой инфраструктуры, — комментирует руководитель направления аналитики «Продажи.рф» («Первый ОФД») Алексей Петрин. — Мы видим, как в регионах открываются новые объекты, а в уже работающих точках растет частота посещений. Это говорит о том, что баня остается по-настоящему востребованной формой отдыха и оздоровления, интерес к которой дополнительно подогревают зимние холода, сделавшие январь 2026 года одним из самых студеных за последнюю четверть века.

