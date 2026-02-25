



В Волжском Волгоградской области состоялось вручение дипломов о среднем профессиональном образовании двоим братьям-студентам, завершивших курс и отправившимся на службу в войска беспилотных систем. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Молодые люди подписали контракт и после обучения попали в новый престижный род войск ВС РФ - войск беспилотных систем (ВБпС).

– Я принял осознанное решение, мне нравятся беспилотники и хотелось их подробнее изучить, чтобы потом эти навыки, полученные в рядах войск беспилотных систем, применить в мирной жизни, – поделился один из братьев. – Я считаю, для молодого поколения это отличная возможность поступить в беспилотные войска для дальнейшей реализации своих навыков вместо срочной службы. Пока на год заключил контракт, через год планирую прийти и продолжить обучение в ВИЭПП, получить уже высшее образование.

Работа по набору в войска беспилотных систем ведется в настоящий момент во всех вузах города-спутника. На время контрактной службы студентам предоставляется академический отпуск.

– Наши студенты колледжа Владислав и Ростислав, выпускники 3-го курса по специальности «Банковское дело», должны были получать диплом в июле, – рассказал ректор ВИЭПП Роман Скоков. – Ребята, видя происходящее у нас в стране, приняли решение начать службу. У нас создан механизм ускоренного обучения по индивидуальному учебному графику. Ребята успешно сдали сессию, демонстрационный экзамен, защитили квалификационную работу и сегодня получают диплом. Наряду с этим они успешно прошли все отборочные испытания множество тестирований с разными инструкторами в элитные подразделения беспилотных систем.

Дипломы о среднем профессиональном образовании ребятам вручил ректор ВИЭПП Роман Скоков.

– Решение детей заключить контракт мы восприняли положительно: кому-то надо, тем более что сейчас такая обстановка в стране. Если не мы – то никто, у меня такое понятие, – отметил глава семьи Андрей Александрович. – У нас из близких родственников двое погибли в зоне СВО, еще один тяжело ранен и один сейчас там находится, как раз в беспилотных войсках. Так что это не было для сыновей спонтанным решением.

Ребята уже находятся в учебной части, и после двухмесячного обучения отправятся к местам службы на удалении от линии боевого соприкосновения.

Напомним, набор в войска беспилотных систем продолжается. Это служба по профилю, с гарантированным зачислением именно в подразделения БПЛА. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Заключившие контракт гарантированно получают максимальную выплату в размере 2 100 000 рублей, за первый год службы выплаты составят 4 700 000 рублей, в зоне СВО ежемесячно – 215 000 рублей. За уничтожение вооружения и военной техники положены дополнительные выплаты. Заключившие контракт получают статус ветерана боевых действий, все положенные льготы и возможность списания долгов по кредитам на сумму до 10 млн рублей. Студентам на период службы предоставляется академический отпуск.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей. Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

Подробности и условия отбора можно узнать:

- в военном комиссариате Волжского (пр. Дружбы, 44);

- в администрации Волжского (пр. Ленина, 21), тел: 8 (904) 406-77-89, 8 (905) 064-22-88, 8 (8443) 21-21-94.