«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
Федеральные новости
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
В Волжском двое студентов колледжа поступили на службу в войска беспилотных систем

25.02.2026 17:50
25.02.2026 17:50


В Волжском Волгоградской области состоялось вручение дипломов о среднем профессиональном образовании двоим братьям-студентам, завершивших курс и отправившимся на службу в войска беспилотных систем. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. 

Молодые люди подписали контракт и после обучения попали в новый престижный род войск ВС РФ - войск беспилотных систем (ВБпС).

 Я принял осознанное решение, мне нравятся беспилотники и хотелось их подробнее изучить, чтобы потом эти навыки, полученные в рядах войск беспилотных систем, применить в мирной жизни, – поделился один из братьев. – Я считаю, для молодого поколения это отличная возможность поступить в беспилотные войска для дальнейшей реализации своих навыков вместо срочной службы. Пока на год заключил контракт, через год планирую прийти и продолжить обучение в ВИЭПП, получить уже высшее образование.

Работа по набору в войска беспилотных систем ведется в настоящий момент во всех вузах города-спутника. На время контрактной службы студентам предоставляется академический отпуск. 

 Наши студенты колледжа Владислав и Ростислав, выпускники 3-го курса по специальности «Банковское дело», должны были получать диплом в июле, – рассказал ректор ВИЭПП Роман Скоков. – Ребята, видя происходящее у нас в стране, приняли решение начать службу. У нас создан механизм ускоренного обучения по индивидуальному учебному графику. Ребята успешно сдали сессию, демонстрационный экзамен, защитили квалификационную работу и сегодня получают диплом. Наряду с этим они успешно прошли все отборочные испытания множество тестирований с разными инструкторами в элитные подразделения беспилотных систем.

Дипломы о среднем профессиональном образовании ребятам вручил ректор ВИЭПП Роман Скоков. 

– Решение детей заключить контракт мы восприняли положительно: кому-то надо, тем более что сейчас такая обстановка в стране. Если не мы – то никто, у меня такое понятие, – отметил глава семьи Андрей Александрович. – У нас из близких родственников двое погибли в зоне СВО, еще один тяжело ранен и один сейчас там находится, как раз в беспилотных войсках. Так что это не было для сыновей спонтанным решением.  

Ребята уже находятся в учебной части, и после двухмесячного обучения отправятся к местам службы на удалении от линии боевого соприкосновения.

Напомним, набор в войска беспилотных систем продолжается. Это служба по профилю, с гарантированным зачислением именно в подразделения БПЛА. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы. 

Заключившие контракт гарантированно получают максимальную выплату в размере 2 100 000 рублей, за первый год службы выплаты составят 4 700 000 рублей, в зоне СВО ежемесячно – 215 000 рублей. За уничтожение вооружения и военной техники положены дополнительные выплаты. Заключившие контракт получают статус ветерана боевых действий, все положенные льготы и возможность списания долгов по кредитам на сумму до 10 млн рублей. Студентам на период службы предоставляется академический отпуск.  

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей. Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

Подробности и условия отбора можно узнать:

- в военном комиссариате Волжского (пр. Дружбы, 44);

- в  администрации Волжского (пр. Ленина, 21), тел: 8 (904) 406-77-89, 8 (905) 064-22-88, 8 (8443) 21-21-94.

