В Волжском фестиваль собрал моржей со всей России





В городе Волжском Волгоградской области стартовал пятый фестиваль здорового образа жизни «Моржеран». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу города-спутника, праздник собрал более 120 любителей закаливания из разных городов страны.





В фестивале приняли участие как жители нашего региона, так и Самары, Саратова, Астрахани, Анапы и других городов. Сегодня им предстоит пробежать дистанции на 1,5 и 3 км бегом и вплавь.

Перед началом забегов прошла регистрация брака одних из участников мероприятия. Провел ее главный морж страны Сергей Якшин.

Фото и видео: администрация города Волжского / t.me