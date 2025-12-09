Над регионами России за ночь ликвидировали 121 украинских БПЛА





В ночь с 8 на 9 декабря ВСУ вновь предприняли попытку массированного террористического удара по мирным городам России. По информации Минобороны, атака была отбита дежурными расчётами.

- В период с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В общей сложности налёту подверглись 12 регионов. Основной удар пришёлся на Белгородскую область, где были ликвидированы 49 БПЛА. Ещё 22 смертоносных аппарата сбиты в воздушном пространстве Крыма, 10 – в Рязанской области, 9 – в Воронежской области, по 5 – в Ростовской области и Калмыкии, 4 – в Нижегородской области, 3 – в Липецкой области, по 2 – в Курской области и Краснодарском крае, по 1 – в Брянской и Тульской областях. Кроме того, ещё 8 дронов ликвидированы над акваторией Каспийского моря.

Отметим, 9 декабря дроны над территорией Волгоградской области не ликвидировались, однако накануне, в период с 17:00 до 23:00, в регионе были сбиты два БПЛА.