Общество

Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещений

Общество 02.12.2025 11:27
0
02.12.2025 11:27


В Волгограде подготовлен перечень муниципального имущества, которое будет выставлено на приватизацию в 2026 году. Профильный комитет гордумы уже одобрил проект и рекомендовал его для рассмотрения на ближайшем заседании представительного органа власти.

Как сообщили в гордуме, прогнозный план приватизации на 2026 год включает 83 объекта, из которых 59 уже ранее пытались продать, но безрезультатно по причине их аварийного состояния. Торги не состоялись, так как заявок от желающих купить убитые помещения не нашлось. 

- Помещения, как правило, являются малоликвидными, требуют ремонта, находятся в подвалах или цокольных этажах. Многие выставляются на приватизацию не первый раз, - сообщили в гордуме.

Отметим, что зачастую на торги выставляются подвальные помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Спорные объекты из прогнозного плана исключаются. Некоторые помещения гордума своим решением передает в безвозмездное пользование общественным организациям и спортивным организациям. Такие объекты на продажу не выставляются.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.12.2025 13:53
Общество 02.12.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 13:14
Общество 02.12.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 13:04
Общество 02.12.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 12:08
Общество 02.12.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 12:07
Общество 02.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 11:27
Общество 02.12.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 11:21
Общество 02.12.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 11:11
Общество 02.12.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 09:58
Общество 02.12.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 09:47
Общество 02.12.2025 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.12.2025 08:19
Общество 02.12.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 07:29
Общество 02.12.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 07:05
Общество 02.12.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 07:00
Общество 02.12.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 06:30
Общество 02.12.2025 06:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
13:53
В Волгограде истощились запасы донорской кровиСмотреть фотографии
13:14
Волгограду на ремонт дорог из бюджета добавят 400 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде погибшего участника СВО признали отцом малышаСмотреть фотографии
12:55
«Не успели даже сдать»: под Волгоградом пошла трещинами дорога-долгострой за 216 млн рублейСмотреть фотографии
12:36
СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткамСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде пассажирка пострадала после падения в автобусе № 43Смотреть фотографии
12:08
Бочаров провел совещание по вопросам модернизации систем ЖКХСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер утаил данные о безопасности 450 тонн пшеницыСмотреть фотографии
11:27
Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещенийСмотреть фотографии
11:21
Морозы до -7 ºC надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:11
Бочаров поздравил с 100-летием фронтовика ШестеляСмотреть фотографии
11:11
Райцентр под Волгоградом заблокировали из-за гибели домашнего любимцаСмотреть фотографии
09:59
Два человека увезли в больницу из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде муниципальные предприятия пополнят автопарк за счёт брошенных автоСмотреть фотографии
09:47
На трассе под Волгоградом после тарана погиб водитель иномаркиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде 100-летний юбилей отметил заводчанин Виктор БогдановСмотреть фотографии
09:35
Росгвардейцы повязали рецидивиста в ТЦ в ВолжскомСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области простятся с 63-летним рядовым Михаилом ХаритоновымСмотреть фотографии
07:57
Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млнСмотреть фотографии
07:44
В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысячСмотреть фотографии
07:29
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 5 часовСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские пенсионеры получат пенсии в декабре дваждыСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор вынес предостережение ВолГАУ за незаконные отчисления студентовСмотреть фотографии
06:18
Угроза атаки дронами объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
В ОП РФ предлагают судить агрессивных подростков как взрослыхСмотреть фотографии
 