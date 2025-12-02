Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещений

В Волгограде подготовлен перечень муниципального имущества, которое будет выставлено на приватизацию в 2026 году. Профильный комитет гордумы уже одобрил проект и рекомендовал его для рассмотрения на ближайшем заседании представительного органа власти.

Как сообщили в гордуме, прогнозный план приватизации на 2026 год включает 83 объекта, из которых 59 уже ранее пытались продать, но безрезультатно по причине их аварийного состояния. Торги не состоялись, так как заявок от желающих купить убитые помещения не нашлось.

- Помещения, как правило, являются малоликвидными, требуют ремонта, находятся в подвалах или цокольных этажах. Многие выставляются на приватизацию не первый раз, - сообщили в гордуме.

Отметим, что зачастую на торги выставляются подвальные помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Спорные объекты из прогнозного плана исключаются. Некоторые помещения гордума своим решением передает в безвозмездное пользование общественным организациям и спортивным организациям. Такие объекты на продажу не выставляются.

