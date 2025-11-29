14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропорту

Аэропорт Волгограда сегодня, 29 ноября, еще полностью не восстановил работу после ограничений, связанных с утренней атакой украинских БПЛА. В настоящее время в городе на Волге наблюдается еще и сильный туман, передает V102.RU.

По данным справочной аэропорта, в Волгоград задерживаются пять рейсов из Москвы, по одному из Казани и Санкт-Петербурга.

Вылет семи авиарейсов перенесен. Это также самолеты в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности в Волгограде и области из-за тумана и гололедно-изморезевых явлений. Также воздушная гавань не работала с 5 до 9 утра из-за налетов дронов ВСУ.