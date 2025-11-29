Три ПВР открыты в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домов

Администрация Волгограда оказывает всю необходимую помощь жителям многоквартирных домов, которые пострадали утром 29 ноября в результате террористической атаки украинских БПЛА. В городе открыты пункты временного размещения граждан, сообщили в мэрии.

- Для жителей домов открыты пункты временного размещения на территориях Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов в школе №44 и лицеях №2 и №11. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание, - уточнили в администрации Волгограда.

Напомним, атаке дронов ВСУ подверглись жилые дома по адресам ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А. В домах повреждены стекла квартир. Пострадали два человека.

По уточненным данным, также в Ворошиловском районе повреждено остекление многоквартирного дома по адресу ул. Елисеева, 1. Для ликвидации последствий работают оперативные службы.

Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений. Проводятся работы по ликвидации последствий.

Утром 29 ноября за час над Волгоградом, по данным Минобороны РФ, было ликвидировано 5 беспилотников ВСУ. Еще один дрон ранее был уничтожен ночью.

