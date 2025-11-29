Общество

Три ПВР открыты в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домов

Общество 29.11.2025 10:04
0
29.11.2025 10:04


Администрация Волгограда оказывает всю необходимую помощь жителям многоквартирных домов, которые пострадали утром 29 ноября в результате террористической атаки украинских БПЛА. В городе открыты пункты временного размещения граждан, сообщили в мэрии.

- Для жителей домов открыты пункты временного размещения  на территориях Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов в школе №44 и лицеях №2 и №11. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание, - уточнили в администрации Волгограда.

Напомним, атаке дронов ВСУ подверглись жилые дома по адресам ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А. В домах повреждены стекла квартир. Пострадали два человека.

По уточненным данным, также в Ворошиловском районе повреждено остекление многоквартирного дома по адресу ул. Елисеева, 1. Для ликвидации последствий работают оперативные службы. 

Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений. Проводятся работы по ликвидации последствий.

Утром 29 ноября за час над Волгоградом, по данным Минобороны РФ, было ликвидировано 5 беспилотников ВСУ. Еще один дрон ранее был уничтожен ночью.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.11.2025 13:25
Общество 29.11.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 11:38
Общество 29.11.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 10:04
Общество 29.11.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:35
Общество 29.11.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:34
Общество 29.11.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:28
Общество 29.11.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:18
Общество 29.11.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 08:43
Общество 29.11.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 06:45
Общество 29.11.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 06:02
Общество 29.11.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 21:21
Общество 28.11.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 20:49
Общество 28.11.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 20:34
Общество 28.11.2025 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 19:43
Общество 28.11.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 18:34
Общество 28.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:25
Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данныеСмотреть фотографии
12:34
Более 2,5 млн рублей перевела в банкомате жулику 71-летняя волжанкаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУСмотреть фотографии
11:38
14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:01
Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостяСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУСмотреть фотографии
10:04
Три ПВР открыты в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домовСмотреть фотографии
09:35
Силовики следят за ситуацией в Волгограде после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
09:34
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
Угроза налетов БПЛА снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:24
Военные за час сбили 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛАСмотреть фотографии
09:18
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:43
Все, что известно об ударе ВСУ дронами по Волгограду 29 ноябряСмотреть фотографии
08:05
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
07:58
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
07:30
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:45
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:31
Путин одобрил повышение МРОТ до 27093 рублей с 1 январяСмотреть фотографии
06:02
План «Ковер» введен 29 ноября в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:42
Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года: что изменитсяСмотреть фотографии
21:21
Росавиация открыла воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:49
Волны химозного смога вновь накрыли районы Волгограда вечером 28 ноябряСмотреть фотографии
20:34
В Сети неожиданно объявили фейком драку камышинских курсантов с мигрантамиСмотреть фотографии
19:43
Деревню с альпаками и очень ушастыми козами открыли в ЦПКиО: фотоСмотреть фотографии
19:02
Эдуард Давыдовский покинул пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
18:34
«Он нас шантажирует!»: чиновник предрек апокалипсис в волгоградском селе из-за непокорных переселенцевСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде власти объявили итоги изучения воздуха после «химатаки» 24 ноябряСмотреть фотографии
18:07
Из-за атаки БПЛА Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Больше 100 студентов ВолГУ подали заявку на соискание именной стипендии от T2Смотреть фотографии
 