«Люди предлагали ставить им целые памятники»: создатель волжских сусликов – об их небывалой популярности и вандализме





За два года своей жизни на улицах Волжского очаровательные гипсовые суслики обрели такую популярность, что стали едва ли не новым символом города. Заботясь о зверьках, разбежавшихся по историческим улицам, волжане с болью реагируют на каждую новость о вандализме. Как родился образ животных, объединивших вокруг себя стольких людей? Какие грызуны могут пополнить милое семейство? И как сам скульптор реагируют на регулярное разрушение фигур? Обо всем по порядку – в материале ИА «Высота 102».

Несколько лет назад волжский скульптор Николай Карпов получил задание от администрации – олицетворить «Город первых». Поразмыслив, автор пошел по нестандартному пути и предложил сделать фигурки сусликов.

- До строителей тут были только они, - улыбается Николай Карпов. – В итоге каждому значимому месту в городе я сделал своего суслика. Например, «хранитель» у музыкальной школы сидит с флейтой, около ЗАГСа молодых встречают миниатюрные жених с невестой. Когда же нужно было изготовить суслика – коммунальщика, я задумался. Как показать то, что он несет людям тепло? Точно! Сделал несколько гротескный образ и посадил его на батарею. Осенью в его лапах появляется зонт, а летом, во время ремонтных работ, – ключ.

При схожести образов каждый из грызунов отличается не только внешностью, но и характером. В большей степени, отмечает мастер, настроение суслика зависит от его места жительства – собственной харизмой обладают и беззаботный, но все-таки сосредоточенный на результате студент, и мотивированный спортсмен, и сконцентрированный фотограф.

- Стараюсь, чтобы все они отличались друг от друга. Даже по характеру, - подтверждает Николай Карпов. – Поэтому перед началом работы мне нужно походить и хорошенько подумать. А дальше я начинаю лепить суслика из пластилина, снимаю гипсовые формы, дорабатываю образ. Внутри каждой фигуры - в обязательном порядке стоит арматура. Впрочем, это не всегда спасает ее от натиска местных вандалов. Сильнее всех у нас почему-то страдает фотограф. Как люди умудряются откручивать гайки, я не представляю… Недавно у редакции старейшего издания Волжского мы установили суслика с газетой. Не прошло и месяца, как газету вырвали с корнем. Что ж, видимо по-другому нельзя.





Несмотря на то, что прославившиеся в Волжском грызуны притягивают не только прохожих с добрыми помыслами, их создатель оценивает ситуацию с оптимизмом и даже с юмором. «Добра в этой истории намного больше», уверен Николай Карпов.

- Горожане останавливаются рядом с ними, фотографируются, и, если что-то с ними случается, сразу звонят мне, - улыбается скульптор. – А какой заботой они окружают сусликов зимой. Тут же чуть ли не негласный конкурс на лучшее украшение. Честно говоря, больше всего меня удивили «кукольные» костюмы жениха и невесты. Это по-настоящему хорошее дело. Кстати, когда я только ставил фигуры в Волжском, ко мне подходили пожилые люди и говорили, что эти животные заслуживают целых памятников. Они вспоминали, как и во время войны, и после ее окончания суслики спасали им жизни, не давая умереть от голода. Суслиный жир ведь и по сей день продают в аптеках.





Оформив городскую «прописку» десятку фотогеничых зверьков, волжский скульптор вынашивает в голове и новые идеи.

- К моей радости, семейство гипсовых грызунов не только живет, но и регулярно расширяется. Лично для меня самой любимой стала композиция «Запах весны», - говорит автор. – На ней суслик вылезает из норы, встает на бугорок и водит носом, ощущая вкусные ароматы самого свежего сезона в году! В голове крутится и еще одна интересная задумка. В 1979 году у нас было крупнейшее половодье, во время которого уровень воды поднимался на 9 метров! Затапливало даже остров Зеленый. Так вот сейчас я хочу установить на городском пляже столб с отметкой в девять метров, а на нем сделать спасающихся в лодке сусликов. Не знаю, получится ли воплотить эту идею. Но я обязательно подумаю над будущим образом. Конечно, он должен быть не грубым, а милым и привлекательным. Не хищник же он в конце концов…





Фото Геннадия Гуляева и сообщества "Открытый Волжский"/Vk.com