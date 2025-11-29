Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и области

29.11.2025 06:45
0
29.11.2025 06:45


Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Волгоградской области из-за двух погодных явлений – тумана и гололедно-изморозевых отложений.

Так, туман в отдельных районах ожидается до 18:00 мск 1 декабря. Гололедно-изморозевые отложения прогнозируется также местами в ночное и утреннее время до 10:00 мск 30 ноября.

По данным Волгоградского ЦГМС, утром 29 ноября в Волгоградской области возможны небольшие осадки в виде мороси и дождя. Местами туман и до -3º. Днем существенных осадков не ожидается. Днем  +2...+7º.

В Волгограде сегодня без существенных осадков. Временами туман. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6º.

Комментарии
