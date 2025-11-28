Волны химозного смога вновь накрыли районы Волгограда вечером 28 ноября





В Волгограде вечером 28 ноября жители всех районов вновь обратили внимание на едкий химический запах в воздухе. По сообщению читателей ИА «Высота 102», удушающие «волны» распространяются со стороны Заволжья.

– В 19.50 волны вонючего смога накрыли Семь ветров. Из-за тумана хорошо было видно направление – со стороны Волги, – передают волгоградцы. – Судя по ароматам, это либо свалка горит, либо какие-то очистные.

Волгоградцы сообщают, что зловонье накрыло и южные районы региональной столицы – Кировский и Красноармейский, и центр города вместе с Дзержинским. Как уточняют горожане, даже при закрытых окнах неприятный запах стал ощущаться в квартирах.

Отметим, что вечером 28 ноября на Волгоград вновь опустился густой туман. Ранее в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, комментируя жалобы жителей Волгограда на химозную вонь, не исключали, что именно погодные условия создают предпосылки для концентрации запаха, который образуется в результате сжигания листьев. Ответ с таким содержанием буквально сегодня поступил в распоряжение редакции ИА «Высота 102».