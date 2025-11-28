В Сети неожиданно объявили фейком драку камышинских курсантов с мигрантами





В Камышине Волгоградской области неожиданный поворот приняла ситуация, связанная с угрозой отчисления курсантов из местного военного училища после драки с иностранцами. Как сообщает ИА «Высота 102», 28 ноября городской паблик «Жесть. Камышин» назвал фейком сам факт потасовки между будущими офицерами и мигрантами.

– Обучающиеся в Камышинском филиале ДонВОКУ не участвовали в драке с мигрантами. Источник Readovka сообщил, что информация об отчислении 20 курсантов Донского общевойскового командного училища (ДонВОКУ) – фейк. Как нам стало известно, драки тоже не было – в образовательном учреждении разбирались в ситуации и выяснили, что будущие военные ни с кем не конфликтовали. Сейчас в ДонВОКУ продолжается плановый учебный процесс, уточнил наш источник, – говорится в опубликованном сообщении.





Отметим, что авторы поста ссылаются на издание Readovka, в Telegram-канале которого действительно был опубликован соответствующий пост. Более такой информации нигде в Сети не появлялось. Об авторах «фейка» авторы сообщений в Сети умалчивают, официальных комментариев не поступало.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о видеообращении бойцов СВО, которые вступились за будущих офицеров, участвовавших в драке с мигрантами. После заявления фронтовиков редакции стало известно от собственных источников, что отчисление курсантам не грозит, однако подтвердить официально данную информацию пока не получилось – редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию был направлен «Высотой 102» на электронный адрес училища.

Напомним, инцидент с дракой произошёл в начале ноября 2025 года, однако широкой общественности о нём стало известно лишь на прошлой неделе. По информации, которую затем озвучили бойцы СВО в своем обращении, изначально иностранцы избили толпой одного из курсантов, после чего его старшие товарищи решили проучить обидчиков. В связи с этим сразу 20 учащихся 4 курса военного училища рисковали быть отчисленными.

Фото сгенерировано ИИ