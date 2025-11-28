



Федеральное агентство воздушного транспорта вечером 28 ноября сняло запрет на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде. Росавиация открыла воздушное пространство над Волгоградом спустя три часа действия ограничений.

Сообщение в Telegram-канале агентства появилось в 20.40 мск. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что ограничения были введены в 17.33 мск – вскоре после объявления беспилотной опасности в Волгоградской области.

Отметим, сообщений об отбое воздушной угрозы на момент публикации жителям Волгограда и области не поступало. Мониторинговые каналы при этом сообщают о фиксации единичных БПЛА над территорией региона.

По сообщению Министерства обороны РФ, в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе по два над соседними с Волгоградской областью Калмыкией и Ростовским регионом.