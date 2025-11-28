Студенты ВолгГТУ изучили работу модернизированной котельной в Волгограде





В Тракторозаводском районе Волгограда очередная группа студентов 3 и 4 курсов ВолгГТУ прошла практику на современной газовой котельной №414. Ученики – будущие работники сферы ЖКХ – смогли перенять опыт сотрудников «Концессии теплоснабжения».

- Будущую профессию я выбрала осознанно. На мой выбор повлияло и то, что мой брат тоже работает в системе ЖКХ. Практика позволяет лучше понять теорию, что из себя представляет будущая специальность. Было интересно посмотреть устройство котельной изнутри. Совсем иное представление складывается, - рассказала студентка 4-ого курса ВолгГТУ Вероника Давыдова.

Наставники с многолетним опытом поделились с учениками, осваивающими образовательную программу «Строительство. Теплогазоснабжение и вентиляция», тонкостями работы с оборудованием котельной. Во время практики работники предприятия в реальности показали устройство и механизм функционирования котлов, систем управления, а также продемонстрировали специально подготовленные образцы технических узлов установок.

Уникальность возможности перенять знания опытных специалистов высоко оценена представителями вуза.





- Практика позволяет разнообразить учебный план, расширить его и углубить. Студенты же своими глазами видят возможности для развития своей карьеры, - отметила кандидат технических наук, доцент кафедры «Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляции» ВолгГТУ Наталья Карапузова.

В свою очередь такое взаимодействие полезно и для ресурсоснабжающей организации. Представители компании поделились, что надеются передать подопечным любовь к своей профессии и всегда ждут возвращения будущих выпускников на котельные «Концессии теплоснабжения» уже в качестве полноправных работников.

Отметим, подготовка молодых кадров – одна из ключевых задач, стоящих перед волгоградскими коммунальщиками. Для этого «Концессии» активно сотрудничает с техническими вузами и ссузами региона.

Фото: «Концессии теплоснабжения»