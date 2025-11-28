Андрей Бочаров поздравил судей с 25-летием мировой юстиции в регионе





28 ноября в Волгограде прошла торжественная церемония, посвящённая празднованию 25-летия мировой юстиции в Волгоградской области. Соответствующий закон, учреждающий мировые суды в регионе, был подписан в 2000 году. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров.

- От имени жителей Волгоградской области благодарю вас, а в вашем лице всех, кто на разных этапах деятельности вносил и сегодня продолжает вносить свой вклад в развитие мировой юстиции. Желаю здоровья и новых профессиональных успехов в решении стоящих перед мировой юстицией задач, — подчеркнул руководитель.

В своей речи глава региона отметил, что мировые суды глубоко интегрированы в судебную систему региона и ежедневно помогают гражданам защищаться свои права, сделав правосудие доступнее. Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что в настоящее время областная администрация вместе с руководством Волгоградского областного суда и советом судей поэтапно улучшает материально-техническую базу аппарата мировых судей. Эта работа продолжится и в предстоящие годы.

Отметим, с поздравлением также на мероприятии выступили председатель облсуда Алексей Глухов и спикер облдумы Александр Блошкин. Лучшим работникам мировых судов в рамках церемонии были вручены грамоты и благодарности.

Фото: администрация Волгоградской области