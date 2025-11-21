Происшествия

«Выпрыгнули, в чем были»: в Волгоградской области семья с ребенком осталась без всего после пожара

Происшествия 21.11.2025 09:21
0
21.11.2025 09:21


В селе в Морец Еланского района Волгоградской области семья Ташлаковых осталась без жилья. Трагедия произошла ночью 20 ноября.

- В 2:41 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Еланском районе Волгоградской области. В селе Морец в деревянном доме горели домашние вещи на 5 кв.м., пристройка к дому на площади 15 кв.м. Подразделения ОП ПЧ-89 села  ликвидировали горение в 04:25. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сухой сводке ГУ МЧС по Волгоградской области.

Оказалось, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Как рассказала ИА «Высота 102» Надежда Ташлакова, ранее никаких проблем с электропроводкой не было.

- В ту ночь мы были дома с 12-летним сыном, муж был в ночной смене, - вспоминает женщина. – Я проснулась от запаха гари. Успела разбудить сына и мы с ним, в чем были, выпрыгнули в окно.

От сгоревшего дома ничего не осталось – восстановлению он не подлежит. Пока семья временно обосновалась в чужом доме. Односельчане помогают им, кто чем может – продуктами, вещами.

Для тех, кто может оказать погорельцам материальную помощь, просьба обращаться по телефону  8-904-414-69-28 (Ташлакова Надежда).

Фото Еланский водитель ДТП и ЧП t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.11.2025 09:21
Происшествия 21.11.2025 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 18:20
Происшествия 20.11.2025 18:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 17:27
Происшествия 20.11.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 16:20
Происшествия 20.11.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 16:08
Происшествия 20.11.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 11:22
Происшествия 20.11.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 18:12
Происшествия 19.11.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 17:38
Происшествия 19.11.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 16:04
Происшествия 19.11.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 10:07
Происшествия 19.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 06:50
Происшествия 19.11.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 19:03
Происшествия 18.11.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 17:15
Происшествия 18.11.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 16:30
Происшествия 18.11.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 10:19
Происшествия 18.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:08
Минэнерго РФ подтвердило готовность «Волгоградоблэлектро» к зимеСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области вырастут пенсии и МРОТ с 1 январяСмотреть фотографии
10:34
Московская фирма «прогорела» на турбизнесе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
ПСБ представил первый публичный отчет об устойчивом развитииСмотреть фотографии
10:10
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 3-часового запретаСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области 19-летнюю отправили в СИЗО после смертельного ДТП в пьяном угареСмотреть фотографии
09:31
Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонкиСмотреть фотографии
09:21
«Выпрыгнули, в чем были»: в Волгоградской области семья с ребенком осталась без всего после пожараСмотреть фотографии
08:57
ГИБДД предупредила об опасности на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
«Ротор» получил от ФНЛ более 8 млн призовыхСмотреть фотографии
08:16
Атаку ВСУ отбили в соседних с Волгоградской областяхСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцы проспали 4-бальную магнитную бурюСмотреть фотографии
07:39
В Волгоградской области высадили почти 1 миллион деревьевСмотреть фотографии
07:05
Два самолета задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В волгоградских ресторанах «прокрутились» 32 млрдСмотреть фотографии
06:46
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт 21 ноябряСмотреть фотографии
06:21
Выжившая жертва Богородского маньяка из Волгоградской области дала показанияСмотреть фотографии
05:54
Желтый уровень опасности объявлен в Волгоградской области до 24 ноябряСмотреть фотографии
23:58
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:23
В Волжском бизнесмен-животновод кинул инвесторов на 20 млнСмотреть фотографии
20:51
Водителю BMW Паку вынесли приговор за убийство: что происходило на финальном процессе в судеСмотреть фотографии
20:25
Иван Гель по второму кругу сел на скамью подсудимыхСмотреть фотографии
19:58
Выжившая жертва маньяка Артамошина находится в больнице в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов: «Задача-максимум на этот сезон - выход в РПЛ»Смотреть фотографии
18:57
На берегу Торгуна в Волгоградской области школьники нашли аммонит возрастом в миллионы летСмотреть фотографии
18:20
В Волжском скончался сбитый на ул. Александрова студентСмотреть фотографии
17:27
Падение крана в Волгограде: что известно к этому часуСмотреть фотографии
16:23
«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во втором доме ЖК «Крылья Качи»Смотреть фотографии
16:20
В Волгограде рухнул кран: двоих спасаютСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
 