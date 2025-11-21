



В селе в Морец Еланского района Волгоградской области семья Ташлаковых осталась без жилья. Трагедия произошла ночью 20 ноября.

- В 2:41 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Еланском районе Волгоградской области. В селе Морец в деревянном доме горели домашние вещи на 5 кв.м., пристройка к дому на площади 15 кв.м. Подразделения ОП ПЧ-89 села ликвидировали горение в 04:25. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сухой сводке ГУ МЧС по Волгоградской области.



Оказалось, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Как рассказала ИА «Высота 102» Надежда Ташлакова, ранее никаких проблем с электропроводкой не было.



- В ту ночь мы были дома с 12-летним сыном, муж был в ночной смене, - вспоминает женщина. – Я проснулась от запаха гари. Успела разбудить сына и мы с ним, в чем были, выпрыгнули в окно.



От сгоревшего дома ничего не осталось – восстановлению он не подлежит. Пока семья временно обосновалась в чужом доме. Односельчане помогают им, кто чем может – продуктами, вещами.



Для тех, кто может оказать погорельцам материальную помощь, просьба обращаться по телефону 8-904-414-69-28 (Ташлакова Надежда).



Фото Еланский водитель ДТП и ЧП t.me



