ГИБДД предупредила об опасности на дорогах Волгоградской области





Волгоградская госавтоинспекция обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий на дорогах региона. В условиях тумана видимость значительно снижается, что затрудняет оценку расстояния до других автомобилей и их скорости, говорится в сообщении ГУ МВД.

В связи с этим водителей просят не забывать включать фары и противотуманные огни — это не только улучшит видимость, но и сделает автомобиль более заметным для других.



Напомним, по прогнозам синоптиков туманы задержатся в регионе до 24 ноября.





