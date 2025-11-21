Волгоградцы проспали 4-бальную магнитную бурю

Нестабильная геомагнитная обстановка, а именно 4-бальная магнитная буря, наблюдалась на земле с полуночи 21 ноября до 6 утра. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, при этом конец осени обещает быть неспокойным. Жителей Земли ожидают периоды геомагнитной активности: возмущения поля прогнозируются 21, 24 и 27 ноября. Более серьезные события — магнитные бури — вероятны 25 и 26 ноября.
К слову, накануне специалисты в области космической погоды зафиксировали впечатляющее событие на Солнце: от поверхности звезды оторвалось плазменное образование колоссальных масштабов. Его размеры в 80 раз превышали диаметр Земли. К счастью, этот гигантский выброс, произошедший в районе северного полюса Солнца, ушел в космическое пространство и не представляет угрозы для нашей планеты.