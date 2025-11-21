Общество

Атаку ВСУ отбили в соседних с Волгоградской областях

21.11.2025 08:16
В течение прошедшей ночи в период с 23.00 ч. 20 ноября до 7.00 ч. 21 ноября дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 33 украинских БПЛА. По данным Минобороны, были сбиты 7 БПЛА над территорией Ростовской области и 2 – в Воронежской.С 7 ч. до 8 ч. 21 ноября в Ростовской области уничтожили еще 3 беспилотника, а в Астраханской области - 1. С 8 ч. до 9 ч. 21 ноября в Астраханской области уничтожили еще 7 беспилотников.

Между тем, в Волгоградской области с полуночи действует режим беспилотной опасности. Утром 21 ноября Росавиация ввела ограничения в волгоградском аэропорту.


