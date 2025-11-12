Портрет жертвы мошенников нарисовали волгоградские банкиры





В волгоградском отделении Банка РФ рассказали, кто попадается на удочку телефонных аферистов. По итогам последнего опроса, чаще всего жертвами мошенников в регионе становились работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет, проживающие в городе. Многие из обманутых имели среднее образование и средний уровень дохода.

Всего в прошлом году своим мнением о безопасности банковских сервисов поделились 9324 человека. Почти треть опрошенных жителей региона отметили, что по факту хищения денег в первую очередь они обращались в банк. При этом объем украденных средств в большинстве случаев не превышал 20 тыс. рублей. Сумму более 1 млн. рублей потеряли 3% граждан.

Чаще всего волгоградцы сталкивались с телефонным и СМС-мошенничеством (46,7%), а также с обманом в мессенджерах (16,6%), при этом почти четверть участников опроса перешли по вредоносной ссылке.

Чтобы не попасться на уловки аферистов, важно соблюдать несколько несложных правил:

- не разговаривать с незнакомцами о деньгах;

- никому не сообщать коды из СМС, данные банковских карт и другие личные сведения;

- не переходить по подозрительным ссылкам;

- при любых сомнениях прекратить разговор с незнакомцем и обращаться в свой банк по официальному номеру «горячей линии».

В настоящее время Банк России проводит новый анонимный опрос о безопасности финансовых услуг. Принять участие в нем можно до 28 ноября включительно. Цель исследования – оценить, насколько граждане удовлетворены степенью защиты банковских онлайн-сервисов, и выявить факты мошенничества.



