В Волгоградской области вырастут пенсии и МРОТ с 1 января





Госдума приняла бюджет Фонда Социального и пенсионного страхования на предстоящий трехлетний период. Согласно документам, с 1 января следующего года страховые пенсии россиян, в том числе жителей Волгоградской области, вырастут на 7,6%. В связи с этим средний размер пенсии составит 27 095 рублей.

Кроме того, также повысится размер минимальной оплаты труда. В соответствии с законом минимальный размер оплаты труда будет составлять 27 093 рубля. В процентном соотношении МРОТ со следующего года вырастет более чем на 20%.

Предложенная норма позволит увеличить зарплаты около 4,6 миллиона работников.