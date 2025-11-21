Общество

Московская фирма «прогорела» на турбизнесе под Волгоградом

Общество 21.11.2025 10:34
Арбитражный суд обязал ООО «Туристические решения» из московского региона вернуть в бюджет Волгоградской области 10,6 миллиона рублей, выданных компании комитетом экономической политики и развития в виде гранта.

Три соглашения между фирмой и властями региона были  заключены с сентября 2023 по апрель 2024 года.  Комитет предоставил ООО «Туристические решения» гранты в три этапа  - сначала  4 187 551,02 руб., потом 4 187 551,02 руб.  и еще  –  2 250 000 руб.

Бюджетные субсидии компания получила на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционного проекта на территории Волгоградской области «Мир приключений». До конца 2024 года бизнесмены должны были ввести в эксплуатации 15 номеров для размещения туристов.

Однако полностью задание так и не было выполнено. В августе арбитражный суд Волгоградской области обязал компанию вернуть более 10 миллионов рублей субсидий в бюджет региона.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Туристические решения» обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой. В частности, представители фирмы указали, что  участок проекта «Мир приключений» является подтопляемой территорией в период разлива реки Дон, а вода может стоять там до конца мая. Из-за этого, утверждали бизнесмены, модульные средства размещения установлены на дорогостоящие телескопические сваи, позволяющие менять высоту модуля от земли в зависимости от уровня воды. Ввиду этого ООО «Туристические решения» не смогло до указанного срока ввести в эксплуатацию 10 модульных средств размещения.

Однако апелляция оказалась на стороне чиновников. Было указано, что обстоятельства, на которые ссылался ответчик в качестве объективных причин задержки срока реализации инвестиционного проекта, не могут служить основанием для освобождения ответчика от обязательств по возврату средств субсидий при недостижении необходимого результата в установленный срок.

Так, ответчик, заключая соглашения, не мог не осознавать особый характер правоотношений, в которые вступает, и должен был исходить из того, что в данном случае он не только приобретает те или иные права и преимущества, но и принимает на себя определенные обязанности, в том числе, предусмотренные бюджетным законодательством.
Решение вступило в законную силу.

Фото сгенерировано ИИ

