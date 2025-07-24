Восхитительно и жутко: разрезающие небо молнии сняли фотографы Волгограда





Волгоградская область вечером 23 июля оказалась во власти грозового фронта. Гром, молнии, ливень и град со сногсшибательным ветром обрушились на населенные пункты региона. Пугающий, но одновременно и восхищающий своей мощью разгул стихии. Фотографы в таких условиях устроили охоту за яркими кадрами и показали разрезающие небо молнии – над Волгоградом и Волжским.





Напомним, что северные районы Волгоградской области и город Волжский первыми испытали 23 июля удар непогоды. В городе-спутнике Волгограда ураганный ветер валил опоры ЛЭП, строительные краны, срывал крыши, валил деревья. Устранением последствий в городе до сих пор занимаются волгоградские энергетики и коммунальные службы.





По данным компании «Россети-Юг», к восстановлению электроснабжения населенных пунктов вечером накануне было привлечено 19 аварийных бригад. Оперативно специалисты вернули электричество жителям Палласовского, Старополтавского, Николаевского и Быковского районов, попавших в эпицентр стихии.





В Волгограде, к счастью, мощная, но кратковременная гроза натворила куда меньше бед, чем в городе в Волжском. По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня, 24 июля, в Волгограде и по области вновь ожидаются грозы. В пятницу, 25 июля, в областном центре погода установится ясная, а вот по районам региона еще будут гулять дожди и грозы.









Фото: Геннадий Гуляев, Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»