Июльский зной остудят дожди в Волгограде и области

Волгоград и область июльскую жару остудят небольшие дожди в течение предстоящих нескольких дней. Как рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются вечером 22 июля.

– Днем и вечером в отдельных районах пройдут небольшие и кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, местами и при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +27...+33º, местами до +37º, – предупреждают метеорологи. – 23 июня ночью местами небольшой дождь, туман. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. При грозах порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха днем +27...+33º, местами до +37º.

24 июня в регионе ночью и днем также ожидаются дожди и грозы с порывами ветра 15-20 м/с. Температура воздуха в этот день составит +24...+29º, в отдельных районах до +33º.