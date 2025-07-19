



В Дзержинском районе Волгограда Следственный комитет организовал предварительную проверку по факту жалоб инвалида на самоуправство соседки. Как ранее сообщала редакция, 66-летний пенсионер Алексей Яснов бьёт тревогу из-за сложностей с выходом во двор после того, как одна из жительниц дома № №21А на улице Карла Либкнехта подговорила неизвестных спилить лавочку неподалёку от входа в подъезд.







- К сожалению, участковый отказалась заниматься этой проблемой, но вскоре после публикации со мной связались из СК и попросили приехать в отдел. Конечно, это не совсем их профиль, но раз все отмахиваются от меня, неужели преступление должно остаться безнаказанным? Я очень надеюсь, что следователи помогут разобраться в произошедшем, - рассказал журналистам Алексей Яснов.

Инвалид также отметил, что после внимания прессы с ним связался адвокат, который бесплатно предложил оказать юридическое сопровождение ситуации.

- Мы уже подготовили и направили заявления в прокуратуру, полицию, СК и жилищную инспекцию. Хочется верить, что мы сможем отстоять своё право отдыхать в собственном дворе.

Напомним, скандал в волгоградской многоэтажке разразился 11 июля. Посреди дня рабочие болгаркой спилили во дворе лавочку, которой пользовались местные пенсионеры. Произошедшее засняла одна из камер видеонаблюдения.

Алексей Яснов уверяет, что произведенные работы не были согласованы с членами местного ТСЖ и являются самоуправством женщины, которой мешают разговоры у неё под окнами.

Фото и видео: Алексей Яснов