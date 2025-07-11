На Волге увесистый сазан пытался «угнать» удочку у рыбаков





Волгоградские рыбаки поделились видео с курьезным случаем на Волге. Рыбача на берегу Волги, мужчины заметили, как их удочку начал уносить под воду речной житель.





Рыбаку пришлось в одежде нырять в воду, чтобы нагнать удочку, которую стремительно уводила на глубину рыба, попавшаяся на крючок. Несмотря на это, мужчине все-таки удалось сначала догнать удочку, а после небольших усилий и вытащить увесистого сазана.

- Вот такой красавчик, килограммов пять точно будет. Прям замечательный поросенок, не зря плавал за удочкой, - поделился на видеокадрах мужчина, хвастаясь трофеем.

Видео: Клевая рыбалка / t.me