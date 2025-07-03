Камышанин выставил на продажу редкие часы за 9,3 млн рублей





Житель Волгоградской области надеется выручить 9,3 млн рублей за карманные часы с вековой историей. Объявление мужчина опубликовал на сайте бесплатных объявлений и утверждает, что принадлежали они известному политическому деятелю.

Так, утверждает продавец из Камышина, выставленными на продажу часами швейцарского производства столетие назад якобы владел депутат Первой Государственной думы Российской Империи Дмитрий Васильевич Васильев – выходец из крестьянской семьи, жившей в Новгородской губернии. Впрочем, о его дальнейшей судьбе, вне политики, ничего неизвестно.

Автор объявления не исключает, что будет готов продать часы и за меньшую цену. Однако, намекает он, часы с вековой историей не могут стоить дешево, так как сделаны из серебря с рубиновыми камнями. Кроме того, утверждает продавец, до сих пор они еще исправно ходят.