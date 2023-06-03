ВС РФ восстановил статус лишенного мантии зампреда суда в Волгограде





Верховный суд РФ вынес решение по дисциплинарному делу заместителя председателя Советского районного суда Волгограда Владимира Лазаренко, которого ККС региона лишила мантии осенью 2022 года. Как сообщает V102.RU, Лазаренко не согласился с этим наказанием и подал жалобу в Дисциплинарную коллегию Верховного суда.

По данным Legal.Report , ВС РФ восстановил статус Лазаренко. Издание сообщает, что сотрудники ФСБ минимум полгода прослушивали совещательную комнату судьи. В результате было выяснилось много интересного. Мантии судью лишили за внепроцессуальное общение с использованием ненормативной лексики и участие в предпринимательской деятельности.

Согласно материалам дела, Лазаренко осуществлял судебную деятельность с 2008 года, рассматривая гражданские и административные дела, а с января 2018 года исполнял обязанности зампредседателя Советского суда. В 2022 году областной Совет судей организовал в отношении зампреда проверку. Поводом стала негативная информация, поступившая из волгоградского УФСБ.

Проверка Совета судей установила, что Лазаренко неоднократно неформально общался с участниками судебных процессов по находящимся в его производстве делам, обсуждая юридически значимые обстоятельства и процессуальные вопросы. Кроме того, зампред суда допускал внепроцессуальное общение по делам в производстве других судей, а также давал процессуальные указания коллегам. При этом в общении неоднократно использовал ненормативную лексику.

Также было установлено, что в 2021 году Лазаренко принимал участие в решении вопросов, связанных с бизнесом матери, которая владеет нежилым зданием в Волгограде, где на правах аренды разместился магазин.

Дисциплинарная коллегия ВС РФ признала стенограммы разговоров достоверными и допустимыми доказательствами. В то же время не согласилась с назначенным Лазаренко взысканием, поскольку не усмотрела исключительности в совершенных им нарушениях. Также были учтены положительные данные о личности провинившегося судьи.

- В итоге жалоба Лазаренко была удовлетворена, а решение ККС о досрочном прекращении полномочий отменено, - сообщает издание.



