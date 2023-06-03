ВС РФ восстановил статус лишенного мантии зампреда суда в Волгограде

Общество 03.06.2023 17:22
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03.06.2023 17:22
Верховный суд РФ вынес решение по дисциплинарному делу заместителя председателя Советского районного суда Волгограда Владимира Лазаренко, которого ККС региона лишила мантии осенью 2022 года. Как сообщает V102.RU, Лазаренко не согласился с этим наказанием и подал жалобу в Дисциплинарную коллегию Верховного суда.
По данным Legal.Report, ВС РФ восстановил статус Лазаренко. Издание сообщает, что сотрудники ФСБ минимум полгода прослушивали совещательную комнату судьи. В результате было выяснилось много интересного. Мантии судью лишили за внепроцессуальное общение с использованием ненормативной лексики и участие в предпринимательской деятельности.
Согласно материалам дела, Лазаренко осуществлял судебную деятельность с 2008 года, рассматривая гражданские и административные дела, а с января 2018 года исполнял обязанности зампредседателя Советского суда. В 2022 году областной Совет судей организовал в отношении зампреда проверку. Поводом стала негативная информация, поступившая из волгоградского УФСБ.
Проверка Совета судей установила, что Лазаренко неоднократно неформально общался с участниками судебных процессов по находящимся в его производстве делам, обсуждая юридически значимые обстоятельства и процессуальные вопросы. Кроме того, зампред суда допускал внепроцессуальное общение по делам в производстве других судей, а также давал процессуальные указания коллегам. При этом в общении неоднократно использовал ненормативную лексику.
Также было установлено, что в 2021 году Лазаренко принимал участие в решении вопросов, связанных с бизнесом матери, которая владеет нежилым зданием в Волгограде, где на правах аренды разместился магазин.
Дисциплинарная коллегия ВС РФ признала стенограммы разговоров достоверными и допустимыми доказательствами. В то же время не согласилась с назначенным Лазаренко взысканием, поскольку не усмотрела исключительности в совершенных им нарушениях. Также были учтены положительные данные о личности провинившегося судьи.
- В итоге жалоба Лазаренко была удовлетворена, а решение ККС о досрочном прекращении полномочий отменено, - сообщает издание.
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