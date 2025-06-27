Общество

В Волгограде продолжились работы по благоустройству пр. Металлургов

Общество 27.06.2025 10:22
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27.06.2025 10:22


В Краснооктябрьском районе Волгограда стартовал второй этап благоустройства проспекта Металлургов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, специалисты приступили к участку от улицы Маршала Еременко до улицы Кузнецова.



Напомним, на преображение данного участка из бюджета выделено 75 миллионов рублей. Сдача второго этапа благоустройства пр. Металлургов должна состояться до 27 сентября 2025 года.

На месте рабочие установят спортивную и две детские игровые площадки, систему полива, видеонаблюдение и уличное освещение. Вскоре здесь появятся также велосипедные дорожки и обновленное ограждения. Зеленую зону дополнят скамейки, урны и питьевой фонтан. На месте высадят более 240 деревьев и кустарников. 

Ранее в 2024 году уже была обновлена территория проспекта в границах ул. Кузнецова и ул. Таращанцев. На это из бюджета было выделено 68,1 млн рублей. Работы выполняла компания ООО «ГринПарк». Тогда при выполнении контракта возникли сложности. По информации администрации, подрядчик не смог вовремя сдать объект из-за необходимости замены коммунальных сетей, замена которых происходила параллельно с работами по благоустройству парковой зоны. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Видео: администрация Волгограда

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