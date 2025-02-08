



В Краснооктябрьском районе Волгограда городские власти приступили к подготовке очередного этапа благоустройства пр. Металлургов. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз преобразиться должна территория в границах домов №12 и №28. Соответствующий контракт был накануне опубликован на Госзакупках.

Исполнителю, определённому чиновниками по итогу открытого аукциона, предстоит высадить 150 деревьев. В числе отобранных для озеленения сортов: липа, робиния, черёмуха, рябина, несколько видов клёна. Также здесь должны быть посажены порядка 800 кустарников и уложен рулонный газон площадью 11 тыс. кв. метров, что эквивалентно полутора футбольным полям. Для ухода за насаждениями специалистами будет проложен поливочный водопровод.

Также обустроены будут современные тротуары. Их строителям предстоит вымостить бетонной брусчаткой. На всём протяжении пешеходных дорожек будут установлены 68 скамеек и 34 урны. Для детей должны быть смонтированы несколько детских игровых площадок, а также качелей.

Отдельно проектом предусмотрено создание уличной спортивной инфраструктуры. На благоустраиваемой территории появятся уличные тренажёры.

Запланирована также и установка диковинного для парков Волгограда питьевого фонтанчика.

Также здесь будет смонтирована сеть уличного освещения, а для сохранности парка и поддержания безопасности – сеть камер видеонаблюдения.

На эти цели из бюджета выделено 75 млн рублей. Подрядчик будет определён в течение ближайших недель. Сдача второго этапа благоустройства пр. Металлургов должна состояться до 27 сентября 2025 года.

Напомним, ранее в 2024 году уже была обновлена территория проспекта в границах ул. Кузнецова и ул. Таращанцев. На это из бюджета было выделено 68,1 млн рублей. Работы выполняла компания ООО «ГринПарк». Тогда при выполнении контракта возникли сложности. По информации администрации, подрядчик не смог вовремя сдать объект из-за необходимости замены коммунальных сетей, замена которых происходила параллельно с работами по благоустройству парковой зоны. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Фото из архива ИА «Высота 102»