Общество

Волгоградцы 15 раз пожаловались в РПН на вышки сотовой связи

Общество 23.06.2025 09:40
0
23.06.2025 09:40


В 2025 году в региональное управление Роспотребнадзор поступили 15 жалоб жителей Волгограда и области на установку базовых станций сотовой связи вблизи жилых домов и возможного влияния электромагнитных полей на здоровье. Все доводы в обращениях Роспотребнадзором были проверены, изложенные факты не подтвердились, утверждают в ведомстве.

Здесь напомнили, что разрешение на размещение базовой станции на земельном участке выдают органы местного самоуправления в соответствии с градостроительным законодательством, а на существующих строениях - собственники данных строений, заключая с оператором сотовой связи договоры на эксплуатацию кровли строения.

Важно, что при подготовке данных разрешений и органы местного самоуправления и организации, эксплуатирующие здания, должны учитывать мнение населения и жителей домов, являющихся собственниками жилых домов.

Для размещения базовой станции на конкретной территории или здании оператор сотовой связи должен иметь проект обоснования размещения базовой станции. При этом должны быть соблюдены требования санитарных правил СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

По данным Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, все базовые станций сотовой радиотелефонной связи прошли экспертизу проектов размещения и экспертизу ввода в эксплуатацию данных объектов на соответствие требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.06.2025 10:48
Общество 23.06.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 10:10
Общество 23.06.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 09:39
Общество 23.06.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 08:54
Общество 23.06.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 06:08
Общество 23.06.2025 06:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 05:43
Общество 23.06.2025 05:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 05:29
Общество 23.06.2025 05:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 23:00
Общество 22.06.2025 23:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 22:24
Общество 22.06.2025 22:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 21:12
Общество 22.06.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 20:25
Общество 22.06.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 19:45
Общество 22.06.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 19:05
Общество 22.06.2025 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 18:35
Общество 22.06.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2025 17:55
Общество 22.06.2025 17:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:48
В Котово простятся с погибшим в 2024 году бойцом с позывным «Норд»Смотреть фотографии
10:37
Могла пойти купаться и утонуть: таинственно пропавшую Оксану Белицкую продолжают искать в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В Волжском камера засняла дрифтующего лихача на ул. КарбышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
ФАС проверит цены на еду и воду в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:09
Кости неизвестного человека нашли на берегу реки Торгун в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Волгоградцы 15 раз пожаловались в РПН на вышки сотовой связиСмотреть фотографии
09:39
МЧС России вновь предупредило волгоградцев о тропических ливнях, ураганном ветре и градеСмотреть фотографии
09:38
«Дождалась, когда муж с сыном уедут»: тело молодой матери нашли под окнами дома в ВолжскомСмотреть фотографии
09:14
Волгоградке удалось девять лет водить за нос ПФРСмотреть фотографии
08:54
«Аэрофлот» отменил авиарейс из Москвы в Волгоград из-за БПЛАСмотреть фотографии
08:27
В Волжском полиция пришла в хостелы за нелегаламиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Пять БПЛА было уничтожено за ночь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:08
Неделя с грозами и даже туманом предстоит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:43
Волжане отправили очередной гумконвой участникам СВОСмотреть фотографии
05:29
Летевший в Волгоград самолёт отправили на запасной аэродромСмотреть фотографии
23:00
Бочаров прокомментировал атаку четырех БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:24
Силами ПВО уничтожено 4 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:12
Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме с микрозаймамиСмотреть фотографии
20:25
Преподаватель воскресной школы из Волжского получила сотню на ЕГЭ по русскому языкуСмотреть фотографии
19:45
В волгоградском аэропорту задержаны рейсы в Москву и СаратовСмотреть фотографии
19:05
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
18:35
Волгоградцы требуют прекратить гонения на бабушек-дачницСмотреть фотографии
17:55
Упитанные крысы облюбовали двор на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
В Госдуме хотят ввести бесплатный проезд для студентовСмотреть фотографии
16:40
Волгоградцы заложили капсулу с землей Мамаева кургана в крипту храма в МинскеСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде после удара током скончался 13-летний подростокСмотреть фотографии
15:40
В Камышине произошла массовая авария: четверо в больницеСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде покупатель решил проучить работника строймагазина пистолетомСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде будущим рентгенолаборантам пообещали 105 тысяч в месяцСмотреть фотографии
14:10
Анатолий Макаров перешел в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
 