Волгоградцы 15 раз пожаловались в РПН на вышки сотовой связи

В 2025 году в региональное управление Роспотребнадзор поступили 15 жалоб жителей Волгограда и области на установку базовых станций сотовой связи вблизи жилых домов и возможного влияния электромагнитных полей на здоровье. Все доводы в обращениях Роспотребнадзором были проверены, изложенные факты не подтвердились, утверждают в ведомстве.

Здесь напомнили, что разрешение на размещение базовой станции на земельном участке выдают органы местного самоуправления в соответствии с градостроительным законодательством, а на существующих строениях - собственники данных строений, заключая с оператором сотовой связи договоры на эксплуатацию кровли строения.

Важно, что при подготовке данных разрешений и органы местного самоуправления и организации, эксплуатирующие здания, должны учитывать мнение населения и жителей домов, являющихся собственниками жилых домов.

Для размещения базовой станции на конкретной территории или здании оператор сотовой связи должен иметь проект обоснования размещения базовой станции. При этом должны быть соблюдены требования санитарных правил СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

По данным Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, все базовые станций сотовой радиотелефонной связи прошли экспертизу проектов размещения и экспертизу ввода в эксплуатацию данных объектов на соответствие требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Фото V102.RU (архив)