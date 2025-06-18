Мэрия опубликовала новые правила для въезда грузовиков в Волгоград





Администрация Волгограда только сегодня, 18 июня, опубликовала официальный документ, регламентирующий новые правила въезда в город для большегрузов, изданный накануне. Ранее он появился в распоряжении одного из телеграм-каналов, однако на сайте мэрии обнародован не был.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», с сегодняшнего дня ограничения на въезд грузовиков в областной центр будут действовать с 5 утра до 23-00 ч, если температура воздуха превысит +32 градуса. Кроме того, при такой температуре разрешат движение грузовиков по дорогам города после 5 утра и до 23-оо ч. вечера для определенной категории транспорта, который перевозит продукты питания, лекарства, ГСМ, кислород для медицинских и технических целей, почту, грузы Минобороны, а также для спецтехники по вывозу мусора и транспорта, занятого в обслуживании водо- и теплоснабжения.

Запрет на проезд по улично-дорожной сети города большегрузных транспортных средств в летний период устанавливается ежегодно для защиты городских дорог от негативного воздействия большегрузного транспорта в условиях установившихся высоких температур атмосферного воздуха, подчеркнуто в распоряжении. Контролировать новые правила въезда большегрузов на территорию областного центра будет госинспекция безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгограду.

Ранее, напомним, сообщалось, что в последние дни на подъездах к Волгограду наблюдался транспортный коллапс из-за введенных администрациями города и области ограничений для фур.