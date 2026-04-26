Музей-заповедник «Сталинградская битва» продлит время работы 1 и 9 мая

В Волгограде музей-заповедник «Сталинградская битва», в который входит несколько объектов, скорректировал график работы на предстоящие праздники – с 1 по 11 мая.

Музей-панорама «Сталинградская битва» в эти дни будет работать следующим образом:

1, 2 мая – с 9:00 до 20:00;

3, 11 мая – с 9:00 до 18:00;

4-7 мая – с 10:00 до 18:00;

8 мая – с 10:00 до 20:00;

9, 10 мая – с 9:00 до 21:00.

Мемориально-исторический музей, который находится возле железнодорожного вокзала в Волгограде, с 1 по 11 мая будет работать с 10.00 до 18.00 мск.

Следует учитывать, что билетные кассы закрываются за полчаса до окончания работы музеев.

Экскурсионное обслуживание по Мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане будет проводиться с 1 по 11 мая – с 9:00 до 18:00.





