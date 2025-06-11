Общество

«Всё кишит»: в Волгограде засняли нашествие саранчи на поле с пшеницей

Общество 11.06.2025 12:05
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11.06.2025 12:05


В Кировском районе Волгограда очевидцы бьют тревогу из-за нашествия саранчи. Как сообщает ИА «Высота 102», местные жители засеяли полчище насекомых, обосновавшихся на поле с пшеницей неподалёку от посёлка Авиагородок.



Судя по опубликованным кадрам, вредители сначала обосновались на заброшенных угодьях, однако, завершив здесь уничтожение растительности, перешли к полю с озимыми.

После того как саранча встанет на крыло, она сможет преодолевать значительные расстояния. Примечательно, что вблизи посёлка Авиагородок находятся и другие поля, а также дачные товарищества.

Напомним, ранее редакция сообщала, что нашествие вредителя уже отмечалось в Среднеахтубинском районе, а также на трассе между Быковском и Палласовском районах. При этом в Россельхозцентре просят жителей региона не драматизировать происходящее, а также подчёркивают, что ситуация находится под контролем.

Фото и видео: Короче, Волгоград / t.me

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