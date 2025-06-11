В Волгограде восстановили правильное название станции СТ

В Волгограде выпавшая из вывески с названием станции скоростного трамвая буква «П» вернулась на место. Точнее, вернули ее сотрудники АО «ЭлектроТранспортПлюс», сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, волгоградцы ранее заметили недостачу первой буквы в названии станции «Площадь Ленина». Часть конструкции отвалилась и упала на ступени. Волгоградцы проявили чувство юмора, обратив внимание, что название станции стало смахивать на обозначение известного животного.
В АО «ЭлектроТранспорт Плюс» пообещали быстро все исправить.
Фото V102.RU