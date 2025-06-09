Володин: 96% детей мигрантов провалили тестирование при зачислении в школы





В Госдуме подвели первые итоги нового порядка зачисления детей мигрантов в российские школы. Как сообщает ИА «Высота 102», за два месяца в образовательные учреждения направлены 2868 заявлений от иностранцев, при этом к экзамену были допущены всего 498 несовершеннолетних, а подтвердили минимально необходимые знания русского языка 4% детей.

Чтобы не поступившие в образовательные учреждения не создавали проблем на улицах российских городов, депутаты уже на этой неделе планируют рассмотреть новые поправки в законодательство.

- Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, в числе которых персональные данные ребёнка и его родителей, результаты тестирования, информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц, - рассказал в своём Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В свою очередь, после одобрения законопроекта полиция начнёт делиться со школами сведениями о постановке несовершеннолетних мигрантов на учёт.

Также законодатели планируют свести информацию о школьном тестировании детей мигрантов в единый федеральный реестр.