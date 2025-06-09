Общество

Володин: 96% детей мигрантов провалили тестирование при зачислении в школы

Общество 09.06.2025 10:15
0
09.06.2025 10:15


В Госдуме подвели первые итоги нового порядка зачисления детей мигрантов в российские школы. Как сообщает ИА «Высота 102», за два месяца в образовательные учреждения направлены 2868 заявлений от иностранцев, при этом к экзамену были допущены всего 498 несовершеннолетних, а подтвердили минимально необходимые знания русского языка 4% детей.

Чтобы не поступившие в образовательные учреждения не создавали проблем на улицах российских городов, депутаты уже на этой неделе планируют рассмотреть новые поправки в законодательство.

- Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, в числе которых персональные данные ребёнка и его родителей, результаты тестирования, информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц, - рассказал в своём Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В свою очередь, после одобрения законопроекта полиция начнёт делиться со школами сведениями о постановке несовершеннолетних мигрантов на учёт.

Также законодатели планируют свести информацию о школьном тестировании детей мигрантов в единый федеральный реестр.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.06.2025 11:12
Общество 09.06.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 10:51
Общество 09.06.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 09:25
Общество 09.06.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 08:59
Общество 09.06.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 08:00
Общество 09.06.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 20:40
Общество 08.06.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 20:00
Общество 08.06.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 19:32
Общество 08.06.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 18:07
Общество 08.06.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 17:40
Общество 08.06.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 17:00
Общество 08.06.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 13:11
Общество 08.06.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 12:42
Общество 08.06.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 11:51
Общество 08.06.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2025 11:20
Общество 08.06.2025 11:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:12
Два рейса в Волгоград из Москвы задерживаются 9 июняСмотреть фотографии
10:51
«Блохи заели»: в Волгограде перенесли расселение разваливающегося домаСмотреть фотографии
10:41
17-летняя волгоградка задержана полицией за работу на побегушках у аферистовСмотреть фотографии
10:15
Володин: 96% детей мигрантов провалили тестирование при зачислении в школыСмотреть фотографии
09:48
Больше половины ВИЧ-инфицированных волгоградцев сидели на иглеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградское УФСБ задержало адвоката за махинации с земельными паямиСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области ИИ обнаружил 2,6 тонны сомнительного молокаСмотреть фотографии
08:39
РИА Рейтинг: средней зарплаты волгоградцев хватит на 933 литра бензинаСмотреть фотографии
08:00
У волгоградцев началась трехдневная неделяСмотреть фотографии
21:26
Telegram: сбежавшего из части контрактника ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
«‎О таком мечтал каждый мальчишка‎»: волгоградец собрал удивительную коллекцию советских машинокСмотреть фотографии
20:40
В поселке Волгограда разыскивают 70-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин отреагировал на обращения жителей ветхой девятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:32
В аэропорту Волгограда отменены рейсы из-за непогоды в МосквеСмотреть фотографии
18:07
«Вся в трупных пятнах»: волгоградские фермеры рассказали о наводнении рынка гнилой клубникойСмотреть фотографии
17:40
Волгоградцам рассказали, как отпугнуть телефонных мошенниковСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде за неделю зафиксировали более 400 нарушений ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде подростков заподозрили в реабилитации нацизмаСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде ночной конфликт соседей перебудил жителей домаСмотреть фотографии
15:20
«Эта мечта ждала своего часа»: известный врач в Волгограде пишет для души потрясающие картиныСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде полиция ищет жертв серийного насильника из БеларусиСмотреть фотографии
14:01
Серийный насильник из Беларуси задержан в Волгограде после нападения на двух женщинСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Стали известны подробности гибели человека при пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
Волгоградский комиссариат ищет кандидатов в вузы Минобороны РФСмотреть фотографии
12:02
Оперативники УгРо вычислили и задержали банду волгоградских серийных грабителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня РоссииСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде сотрудница банка помогла пенсионерке «сэкономить‎» 300 тысяч на мошенникахСмотреть фотографии
10:47
Православные волгоградцы 8 июня отмечают День Святой ТроицыСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом погиб человек при возгорании частного домаСмотреть фотографии
09:45
В спальных районах Волгограда безнаказанно разрослись аллергичные сорнякиСмотреть фотографии
 