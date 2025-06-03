Первый случай заражения КГЛ выявили волгоградские врачи





В Волгоградской области зафиксирован первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее стало известно о подтвержденном случае иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) в регионе.

Эти инфекции объединяет одно – ими можно заразиться от клещей, сезон активности которых наступил в Волгоградской области.

Только за последнюю неделю число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило 128 случаев, что не превышает среднемноголетних значений.

Подтвердить, заражен ли укусивший человека клещ, можно только лабораторным способом, которого необходимо правильно доставить специалистам. Для этого надо сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Поэтому снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и создать в этой емкости повышенную влажность, поместив туда кусочек влажной ваты или свежую травинку. Мертвых клещей следует также поместить в емкость. До доставки в лабораторию хранить их в холодном месте при температуре от +4 до + 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего. Такие рекомендации выдали в РПН.



