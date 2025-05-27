В Волжском приставы восстановили связь внучки с бабушкой и дедушкой

Общество 27.05.2025 10:42
0
27.05.2025 10:42
Порядок общения несовершеннолетнего ребенка с родственниками обеспечили сотрудники Волжского городского отдела судебных приставов № 2 ГУФССП России по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФСПП, мама девочки умерла, ребенок остался жить с отцом, который лишил бабушку и дедушку по материнской линии возможности видеться с внучкой. Семейный конфликт дошел до суда.
Суд определил порядок общения с несовершеннолетним ребенком по выходным и во время каникул по месту жительства бабушки и дедушки. Однако добровольно исполнять решение суда мужчина не захотел. Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, предупредил мужчину об административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, и провел профилактическую беседу, во время которой убедил упрямого папу решить семейный конфликт мирным способом, договориться с родственниками и подумать о чувствах ребенка.
Только после этого волжанин стал соблюдать порядок общения дочки с бабушкой и дедушкой. Исполнительное производство окончено, но в случае нарушения порядка общения ребенка с родными оно будет возобновлено, пояснили в ведомстве.
Фото V102.RU (архив)
Волгоградкам напомнили, какие выплаты можно получить при рождении ребенка27.05.2025 12:08
Общество 27.05.2025 12:08
На Максимку в Волгограде 31 мая съедутся полсотни лучших мотогонщиков27.05.2025 11:53
Общество 27.05.2025 11:53
В Волгограде завершили работы на водоочистных сооружениях и насосных станциях27.05.2025 10:54
Общество 27.05.2025 10:54
Пьяному волгоградцу поездка на чужом авто может обернуться 5-летним сроком27.05.2025 10:20
Общество 27.05.2025 10:20
Drivee в Волгограде: хорошие люди возят хороших людей27.05.2025 10:07 Реклама
Общество 27.05.2025 10:07 Реклама
Сухой закон снова ждет жителей Волгоградской области27.05.2025 09:44
Общество 27.05.2025 09:44
В Волгоградской области 20 садовых товариществ обесточили за долги27.05.2025 09:30
Общество 27.05.2025 09:30
В страшном ДТП под Волгоградом ранены 6 человек27.05.2025 08:45
Общество 27.05.2025 08:45
Волгоградцев удивила степень благосостояния семей с детьми27.05.2025 07:57
Общество 27.05.2025 07:57
«Влад очень хочет встать»: волгоградцев просят помочь в реабилитации молодого мужчины26.05.2025 20:20
Общество 26.05.2025 20:20
Последняя не устояла: проезд в маршрутке №159 Волжский-Волгоград подорожает до 100 рублей26.05.2025 19:54
Общество 26.05.2025 19:54
Жителям Котово предложили запастись водой из-за новой аварии26.05.2025 19:40
Общество 26.05.2025 19:40
В Волгограде Дмитрий Свинов вручил награды отличившимся сотрудникам МВД26.05.2025 18:03
Общество 26.05.2025 18:03
В Волгограде матери погибшего на СВО сотрудника суда передали награду26.05.2025 17:41
Общество 26.05.2025 17:41
Под Волгоградом образовалась шестикилометровая пробка из-за ДТП26.05.2025 17:33
Общество 26.05.2025 17:33