Сухой закон снова ждет жителей Волгоградской области





В Волгоградской области в июне запрет на продажу алкогольной продукции коснется двух дней. Как сообщает V102.RU, сухой закон в регионе будет действовать 1 июня в День защиты детей и 27 июня в День молодежи.

В эти дни на основании регионального законодательства в торговых точках не будут продавать алкоголь в связи с государственными праздниками. Спиртное будут реализовывать только в организациях общественного питания – ресторанах и барах.

Напомним, в Волгоградской области запрет на торговлю алкогольными напитками действует также 25 января (в День российского студенчества), в День Последнего звонка, который в этом году отмечался 24 мая, 1 июня (в Международный день защиты детей), в День молодежи России, который отмечается в последнее воскресенье июня, и 1 сентября (в День знаний).