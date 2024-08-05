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Волгоградец на глазах у сына вонзил нож в сердце экс-жены. Женщина погибла

Расследования 05.08.2024 16:18
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05.08.2024 16:18


В Городищенском районе Волгоградской области 51-летний мужчина одним ударом ножом убил бывшую гражданскую супругу. Трагедию пытался предотвратить их общий сын, однако женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице. 

Кровавая драма, сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, разыгралась 3 августа. 

Мужчина в этот день проник в квартиру к бывшей гражданской супруге, однако та выгнала его на улицу. Уже за пределами жилища мужчина достал кухонный нож, который принес с собой, и ударил им в область сердца бывшей сожительницы, – рассказала представитель СУ СКР. – Несовершеннолетний сын пытался остановить отца, ударив его камнем по голове. 

И женщина и мужчина были доставлены в больницу. Пострадавшая скончалась, а мужчина в настоящее время идет на поправку. 

Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство, – сообщает Наталия Рудник. – Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый находится под охраной конвоя. Следователями подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассматриваться на выездном судебном заседании.

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