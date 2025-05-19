Центр Волгограда стал полностью платным для водителей





В Волгограде с утра 19 мая увеличилось количество участков дорог в Центральном районе, где запрещена бесплатная стоянка транспорта. Платная парковка начала действовать фактически на всех центральных улицах, о чем свидетельствуют разметка и дорожные знаки

Напомним новые платные парковки появились на улицах:

- площадка возле ресторана «Маяк» (наб. 62-й Армии,1А) Зона 909

- ул. Краснознаменская (от ул. Советской до ул. Глубокоовражной) Зона 116, 129, 130

- ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Мира) Зона 133

- ул. Володарского (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической) Зона 136, 137, 904

- пл. Павших Борцов (проезды от ул. Мира до пр. им. В.И. Ленина) Зона 139, 140

- ул. Гоголя Зона 113, 902

- ул. Волгодонская Зона 110, 903

- ул. Комсомольская (от ул. Советской до ул. Коммунистической) Зона 124

- ул. Коммунистическая (от ул. Гоголя до ул. Володарского) Зона 109

- ул. Глубокоовражная (от ул. Володарского до ул. Краснознаменской) Зона 138

- ул. 10-й дивизии НКВД Зона 131

- ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской) Зона 132, 134, 135, 141

- пр. им. Ленина в районе ЗАГС Центрального района (пр. им. Ленина, 5) Зона 910.