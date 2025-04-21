От седана до полноприводного внедорожника: обзор моделей Changan в Волгограде от 1 250 000 рублей





Официальный дилер Чанган Центр FRESH этой весной делает волгоградцам максимально привлекательное предложение по цене на топовые модели Changan. В автосалоне на проспекте Жукова представлен большой модельный ряд от компактных седанов до полноприводных внедорожников – все автомобили в наличии, находятся на площадке.









Также в наличии есть пикапы и даже коммерческий транспорт. Все автомобили с гарантией 5 лет от производителя.





Промтоварный и бортовой фургоны – с этими автомобилями ваши дела будут делаться быстрее. В них точно поместится всё!

• Цены на легковые автомобили начинаются от 1 250 000 рублей.

• Цена на коммерческий транспорт – от 1 450 000 рублей.





Один из важных аспектов при покупке автомобиля – его будущая перепродажа. Changan набирает популярность на российском рынке, что положительно сказывается на ликвидности автомобилей этой марки. По данным авторитетного журнала «За рулём», модели Changan входят в топ-10 самых надежных китайских автомобилей в России. Например, остаточная стоимость трёхлетнего Changan UNI-K составляет 87%, а UNI-V – 82% от первоначальной цены. Это гарантирует выгодную перепродажу даже после нескольких лет эксплуатации.





Записывайтесь на тест-драйв и уточняйте подробные условия приобретения автомобилей в автосалоне FRESH в Волгограде по адресу: пр. Жукова, 94д.

Официальный дилер марки Чанган,

режим работы: с 9:00 до 21:00 (без перерыва и выходных).

Телефон: +7 (844) 220-23-67.

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