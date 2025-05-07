В Волгоград 8 мая прибудет ретропоезд «‎Воинский эшелон»





Уже завтра, 8 мая, на железнодорожный вокзал «Волгоград I» прибудет ретропоезд «‎Воинский эшелон». Как сообщает V102.RU, военный поезд будет ждать посетителей на вокзале уже с 09:00.

В составе электропоезда, который курсирует по железной дороге, размещена военная техника времен Великой Отечественной войны. Каждый из посетителей сможет увидеть танк Т-34, 85-мм зенитную пушку, макет бронеавтомобиля БА-64, гаубицу М-30, макет танка Т-26 и другие экспонаты.

Следующей остановкой после Волгограда станет город-спутник Волжский. Всего с 17 апреля по 19 мая ретропоезд «Воинский эшелон» в честь 80-летия Победы посетит 27 железнодорожных станций в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Историко-патриотический проект «Воинский эшелон» реализуется с 2018 года и уже стал традиционным.

Фото: Приволжской ЖД