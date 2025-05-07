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«Стала рисовать, излечившись от рака»: в Михайловке скончалась уникальная 90-летняя художница

Общество 07.05.2025 19:50
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07.05.2025 19:50


В Михайловке не стало уникальной художницы с необычной судьбой Нины Ивановны Арефьевой. Печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального округа Волгоградской области. 
Нине Ивановне было 90 лет. Она была почетным жителем Михайловки, не только рисовала, но и писала стихи.
У Нины Ивановны не было специального образования  по линии живописи. Она работала сначала чертежницей, потом – инженером. А перед пенсией она неожиданно тяжело заболела. Как  потом сама рассказывала Нина Ивановна, побороть онкологию ей помогли донские травы, которыми она лечилась. Болезнь ушла, но неожиданно рука потянулась к кисти.
Почти полвека она занималась любимым делом – рисовала и писала стихи. И она успела получить признание:  была членом творческого Союза художников России, Международной федерации художников, Профессионального союза художников, а также Российского союза писателей, что подчеркивает многогранность её дарования.  Ее картины хранятся в частных коллекциях, в том числе и зарубежных. А однажды ее выставку в Москве помогал организовать известный астролог Павел Глоба.
Картины у Нины Арефьевой были простые: она рисовала лес, цветы, лошадей – все те милые сердцу простого жителя российской глубинки пейзажи. Но ее работы отличались яркими красками и, по признанию тех, кто имел счастье их видеть, даже имели целебную силу.
Фото администрации Михайловки t.me

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