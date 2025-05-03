Крупный пожар вспыхнул в автосервисе под Волгоградом





В городе Волжском Волгоградской области вечером 2 мая произошел пожар, в результате которого выгорел автосервис и один автомобиль. По данным экстренных служб, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Как сообщает ИА «Высота 102», о возгорании в экстренные службы жители Волжского сообщили около 17.00. По информации волжан, горел автосервис, расположенный на ул. Карла Маркса.





По предварительным данным, первым загорелся автомобиль Renault Kaptur в автосервисе. После этого пламя перекинулось на два гаражных бокса.

Не исключено, что причиной возгорания могла стать неисправность автомобиля. Сумма ущерба пока неизвестна.

Отметим, что фотографии с места пожара накануне опубликовали в телеграм-канале «Жесть Волжский». Судя по снимкам, автосервис выгорел полностью.

Фото: «Жесть Волжский»