Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в автосервисе под Волгоградом

Происшествия 03.05.2025 09:18
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03.05.2025 09:18


В городе Волжском Волгоградской области вечером 2 мая произошел пожар, в результате которого выгорел автосервис и один автомобиль. По данным экстренных служб, площадь пожара составила 100 квадратных метров. 

Как сообщает ИА «Высота 102», о возгорании в экстренные службы жители Волжского сообщили около 17.00. По информации волжан, горел автосервис, расположенный на ул. Карла Маркса. 


По предварительным данным, первым загорелся автомобиль Renault Kaptur в автосервисе. После этого пламя перекинулось на два гаражных бокса.  

Не исключено, что причиной возгорания могла стать неисправность автомобиля. Сумма ущерба пока неизвестна. 

Отметим, что фотографии с места пожара накануне опубликовали в телеграм-канале «Жесть Волжский». Судя по снимкам, автосервис выгорел полностью. 

Фото: «Жесть Волжский»

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