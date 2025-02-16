Общество

Вновь пинок нужен? В Волгограде подрядчик сорвал капремонт больницы №15 за 857 млн рублей

Общество 16.02.2025 19:56
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16.02.2025 19:56


В Волгограде «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15» направила досудебную претензию к строительной компании «ПМК-38». Как сообщает ИА «Высота 102», медицинская организация выставила строительной компании за срыв капитального ремонта 7-этажного здания стационара три счёта на общую сумму в 26,2 млн рублей.

Такой объём штрафных санкций подрядчик скопил лишь за минувшие три месяца. По договору, заключённому в мае 2023 года, специалисты были обязаны привести в порядок сразу три корпуса главного здания больницы. Сдать объекты необходимо было в ноябре 2024 года, однако, получив аванс в 373 млн рублей, организация так и не смогла взять нужный темп. Как результат, на январь 2025 года основной объём работ так и не был выполнен, а общая готовность объекта с трудом дотянула всего до 42%.

В комитете здравоохранения Волгоградской области редакции подтвердили срыв срока обновления медицинского учреждения, подчеркнув, что администрация больницы делает всё возможное, чтобы заставить подрядчика всё же завершить проект.

- В процессе производства ремонтных работ сложилось значительное отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ. Отсутствие необходимой численности квалифицированных рабочих у подрядной организации и низкий темп выполнения работ привели к отставанию от графика производства работ, которое на данный момент не устранено, ремонтные работы не завершены. Руководством медицинской организации ведется претензионная работа, предъявлена неустойка, - подчеркнули в пресс-службе облкомздрава.

Во многом благодаря активной позиции администрации больницы в августе 2024 года всё же был сдан один из обновляемых блоков. Здесь специалисты произвели монтаж системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, вентиляции, медицинских газов, электроснабжения, слаботочных систем, ремонт кровли, монтаж лифтов и отделочные работы. Также здесь была осуществлена замена окон и дверей.

Сейчас рабочие худо-бедно, но приступили к ремонту второго блока. Здесь ведутся работы по замене коммуникаций, оконных и дверных заполнений, пожарной сигнализации, вентиляции, системы видеонаблюдения, а также кровли.


Впереди специалистам предстоит обновить ещё и третий блок, однако в какие сроки это удастся реализовать и какому подрядчику – вопрос открытый. Однако на текущий момент окончательное решение по расторжению контракта заказчиком не принималось.

Напомним, ранее редакция уже сообщала о срыве ремонта в Волгограде больницы №4, а также реконструкции медицинского колледжа и строительства новой водолечебницы в Советском районе областного центра. На ситуацию с последними двумя объектами вынужден был обратить внимание губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Руководитель тогда снял с должности директора ГКУ ВО «Управление капитального строительства», курировавшего строительство объектов. Также он дал профильным чиновникам три месяца на исправление ситуации.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области

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