Общество

Грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область

Общество 21.04.2025 15:49
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21.04.2025 15:49


Синоптики прогнозируют дождливые дни в ближайшее время. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в некоторых районах с 23 по 24 апреля пройдут кратковременные осадки с грозами. При грозах порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. 
В Волгограде в эти дни обещают небольшие дожди ночью и утром. 
При этом температура воздуха в районах области начнет постепенно падать. Если дневной максимум 23 апреля ожидается на уровне +27 градусов, то в последующие дни температура снизится на несколько градусов. Ночью в Волгограде будет от +10 до +12 градусов. 

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