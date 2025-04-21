Пробка в 5 км парализовала Третью продольную в Волгограде

Третья продольная в Волгограде парализована из-за массовой аварии, которая произошла утром в Краснооктябрьском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки», длина затора составляет более 5 километров.

Начинается пробка от круговой развязки в районе улицы Менделеева и заканчивается на пересечении Третьей продольной с улицей Алюминиевая, где, как указано на карте, произошло еще одно ДТП.





Массовая авария с двумя пострадавшими, напомним, случилась в 8.00 напротив строения 236 по ул. Менделеева. Здесь столкнулись Kia Cerato, Kia Sorento, УАЗ Патриот и DАF с полуприцепом. В больницу увезли водителей автомобилей Kia.

О втором ДТП в районе улицы Алюминиевая ничего не сообщается.

Фото: ГУ МВД России по региону

Скриншот «Яндекс. Пробки»