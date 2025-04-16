Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на Пасху

Дополнительный общественный транспорт к городским кладбищам пустят в Волгограде на Пасху и Красную горку. По данным мэрии, 20 и 27 апреля для удобства жителей будут работать 40 автобусов. Курсирующий до кладбищ транспорт выйдет на линии в 9:00.
Маршруты автобусов:
- Площадь Дзержинского – Верхнезареченское кладбище;
- Ул. Землячки - Моторное кладбище;
- Площадь Советская и «Обувная фабрика» – старое и новое кладбища;
- Пос. Руднева и «ВолгоГРЭС» - Кировское кладбище;
- Кинотеатр «Юбилейный и Бульвар Энгельса - старое и новое кладбища.
Оплатить проезд в автобусах волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна». Будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.
Работа указанных автобусных маршрутов завершится в 15.00.